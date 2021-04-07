Открытие года: власти Карелии не знают реальных зарплат населения

Средняя зарплата в Карелии растет семимильными шагами. За минувший год, несмотря на кризис и пандемию, она увеличилась на 8 процентов – выше, чем в среднем по России. Об этом на брифинге рассказал министр экономического развития Олег Ермолаев.

По словам чиновника, средняя зарплата в республике составила 46 тысяч рублей, а просроченная задолженность снизилась более чем в два раза. Более того, зарплаты продолжают расти.

– Мы в принципе идем опережающими темпами, прогноз у нас оптимистичный. Мы проанализировали два месяца, рост зарплаты продолжается, и он хороший. В первую очередь, это бюджетная сфера – есть определенные цели в рамках национальных проектов, – и рост зарплаты в экономике. Работодатели всегда вопрос зарплаты рассматривают в качестве приоритетного, – сказал Олег Ермолаев.

Журналист Александр Гнетнев задал уточняющий вопрос: а какова в регионе медианная зарплата? И это поставило министра в тупик.

Поясним. Медианная – это зарплата, которую, грубо говоря, получает большинство работников. И он гораздо точнее отражает реальное положение дел. Средний показатель легко «обмануть»: у руководителя доход высокий, у подчиненных мизерный, но в среднем получается вроде даже и неплохо. Как говорится, «Я ем капусту, начальник мясо, а в среднем мы оба едим голубцы». С медианной такие фокусы не прокатят: если большая часть сотрудников получает МРОТ, медианная ровно это и покажет.

Так вот. Карельские власти не знают, какая в регионе медианная зарплата.

– Мы работаем с данными Карелиястата и с оперативными данными крупных предприятий. Такую статистику [по медианной] Карелиястат не предоставляет. Нет регионального органа статистики (А Карелиястат на что?! – Авт.), не всегда есть возможность более детально разложить эти показатели.

Мы знаем, что зарплата даже в пределах одной организации может отличаться значительно. Но если говорить о росте по отраслям, выросли зарплаты и в бюджетном секторе, и на промышленных предприятиях. Это то, что можно точно сказать, – ответил Олег Ермолаев.

Министр также отметил, что глава Карелии во время визитов на предприятия лично подходит к работникам, спрашивает их про размер заработной платы. Так что реальная картина у чиновников все же есть. Правда, «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о жалобах бюджетников на низкие доходы. В частности, еще ни один медик не сказал, что получает зарплату согласно целевым показателям «майских указов». Возможно, «богатеи» просто предпочитают молчать.

Зарплаты – не единственное, чем гордятся карельские чиновники. По словам Олега Ермолаева, региональная экономика смогла достичь высот, которые превысили результаты позапрошлого года. Так, оборот организаций вырос на 7 процентов. Индекс промышленного производства вырос на 2 процента, хотя в среднем по стране упал. На 9 процентов выросли инвестиции в основной капитал, хотя в других регионах этот показатель рухнул. Причем инвестиции шли и в малый бизнес.

Реализованы инвестиционные проекты на «Петрозаводскмаше», «ЭФЭРе», Судостроительном заводе. На Соломенском лесозаводе хотят производить топливные гранулы, большой инвестпроект планируется на целлюлозном заводе в Питкяранте.

Даже субъекты малого и среднего бизнеса, которые, по идее, должны были заметно пострадать во время пандемии, устояли. Если верить статистике, число таких предприятий сократилось незначительно – коэффициентов ликвидации в два раза ниже, чем в среднем по России. И даже те области экономики, которые оказались под прямым ударом, смогли прийти в себя после локдауна.

– Сфера услуг, общепита, торговля – мы внимательно за ними следили. Когда ограничения были значительными, мы отметили резкое падение оборота. Но к концу года торговля восстановилась полностью и превысила показатели 2019 года,

– рассказал Ермолаев.

Ермолаев связывает подобные показатели с эффективными мерами поддержки. Государство вливает в бизнес сотни миллионов рублей – на компенсацию процентов по кредитам, затрат на покупку оборудования. В Карелии работают аж четыре государственных фонда, предназначенных для помощи предприятиям.

Журналист «ПТЗ говорит» поинтересовался, как обстоят дела с промышленными площадками, на которые также потратили сотни миллионов рублей из бюджета. Мало того, впереди еще более крупные ассигнования: в строительство петрозаводского промпарка до 2024 года вложат 1,2 миллиарда рублей. Когда эти деньги заработают?

Олег Ермолаев сообщил, что инфраструктура промпарка в Петрозаводске, строившаяся в рамках федеральной целевой программы, почти готова. Объект должен быть введен в эксплуатацию в этом году. Туда подведены дороги, газ, вода, канализация, электричество. Однако этого оказалось мало.

– Не все могут построить производственные здания. Мы предложили пойти дальше и создать технопарк, что предполагает предоставление площадей в аренду. На это потребуется 1,2 млрд рублей. Сейчас идет проектирование, со следующего года начнется строительство. По мере готовности цехов они будут вводиться в эксплуатацию. Планируется три цеха: деревообработки, камнеобработки и «чистый» цех сборки. Частично будет приобретено технологическое оборудование, установлено инженерное оборудование. Будут автостоянки, места для хранения сырья, подъездные пути. Там должно работать до пятисот человек, – рассказал министр экономического развития.

Если судьба промпарка в Петрозаводске может оказаться успешной, то про его собрата в Надвоицах уже давно ясно: проект не взлетит. Компания «Спецкрой», которую карельское правительство демонстрировало как свидетельство инвестиционной активности в Надвоицах, отказалась от своих планов.

– Предприятия, которые не могут начать производство, имеют нарушения в части использования субсидий и задолженности по арендной плате, не могут быть резидентами. После длительных переговоров «Спецкрой» не пожелал продолжить работу, он исключен из списка, – сообщил министр.

Жаль, ведь губернатор лично заявлял, что цех по пошиву одежды заработает до конца 2018 года. Ох уж эти невыполнимые обещания.

Правда, совсем пустой промплощадку не назовешь. Ермолаев сказал, что сейчас там построен и работает дата-центр, уже получивший первую прибыль в валюте. Правда, возникла проблема: он забрал себе всё электричество, зарезервированное на промышленный парк.

– На площадке нет свободной мощности электроэнергии. Все, что было запланировано проектом, используется. Это сдерживает других резидентов, – сказал Ермолаев.

По его утверждению, проблема решаемая, мощности можно «перераспределить». Однако сам подход не может не радовать: на промышленном объекте, с которым возились много лет и в который закопали сотни миллионов рублей, оказалось мало электричества. Как говорится, это всё, что нужно знать про развитие карельской экономики.