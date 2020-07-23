Промышленную площадку в Петрозаводске планируют сдать в 2020 году

В петрозаводском индустриальном парке сейчас завершается инфраструктурное оснащение. Сдать объект планируют до конца 2020 года. Об это сегодня на заседании правительства Карелии сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Промышленный парк строится в рамках Федеральной целевой программы, и на него в минувшие годы уже были потрачены сотни миллионов рублей. Несмотря на это, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона предусмотрено дополнительное финансирование в размере 1 миллиард 250 миллионов рублей на строительство административного корпуса и производственных зданий, отметил Ермолаев. Он также сообщил, что в технопарке будет три цеха, в том числе – цех строительной индустрии и обработки камня и цех деревообрабатывающей индустрии и производства мебели.

Сейчас техническое задание согласовывается с Министерством строительства. Полностью ввести объект в эксплуатацию хотят до 2024 года.

Также в Петрозаводске создают промышленный парк «Южная промзона». Там будут заниматься только камнеобработкой. Туда уже привезено итальянское оборудование, монтировать его должен производитель, но в планы вмешался коронавирус. Сейчас решается вопрос приезда иностранных специалистов, рассказал министр.