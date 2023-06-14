«Открытие»: большинство россиян выбирают российское и советское кино

62% россиян пользуются платными онлайн кинотеатрами. Большинство россиян не готовы тратить на просмотр кино и сериалов более 1000 рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

41% опрошенных продолжают смотреть фильмы и сериалы «недружественных» стран постоянно, как и в прошлые годы (в Южном федеральном округе 45%, на Северном Кавказе 31%). Еще 3% стали смотреть эти фильмы чаще, чем раньше. При этом 34% стали смотреть их реже, чем раньше (на Северном Кавказе 45%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 29%). Еще 9% перестали смотреть фильмы производства США, стран ЕС и Великобритании в последние два года, а 13% не смотрели их раньше, не смотрят и сейчас.

Больше половины опрошенных (53%) время от времени смотрят фильмы «дружественных» стран (индийские, китайские, казахстанские), которые появляются в платных онлайн-кинотеатрах. 13% делают это постоянно (в Москве и Московской области 17%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 5%). Треть опрошенных (34%) не смотрят и не намерены смотреть фильмы этих стран. Чаще всего такой ответ давали сибиряки (45%), реже других жители Южного федерального округа (27%).

Отвечая на открытый вопрос о том, фильмы и сериалы каких стран они предпочитают (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли российские и советские (77%), а также американские (50%). Европейское кино предпочитают 37% опрошенных, турецкое 16%, китайское 9%, индийское 5%.

Почти половина опрошенных (46%) считают, что России надо увеличивать производство фильмов и сериалов, чтобы производить их не меньше главных кинодержав мира - США и Индии. На Северном Кавказе такого мнения придерживаются 52% в Москве и Московской области 50%, тогда как в Сибири, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 39%. По мнению 23%, деньги лучше тратить не на кино, а на другие, более важные нужды. 18% сказали, что им все равно, еще 12% затруднились с ответом.

Только 1% опрошенных готовы платить за просмотр фильмов и сериалов свыше 3000 рублей в месяц. 6% не против тратить на эти нужды ежемесячно от 1000 до 3000 тысяч рублей. 16% хотели бы уложиться в 500-1000 рублей. Еще 43% готовы платить за кино не более 500 рублей в месяц. А 34% - ни копейки (на Дальнем Востоке 42%, в Московском регионе 27%).

По данным опроса 62% респондентов пользуются платными онлайн кинотеатрами: 30% редко, 32% постоянно. 38% не смотрят кино в платных сервисах.

*Опрос проведен 31 мая - 2 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.