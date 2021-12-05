Открыта причина, по которой коронавирус «любит» гипертоников

Входными воротами для коронавируса являются те же самые рецепторы в организме, которые активны и у гипертоников. Об этом Общественной службе новостей рассказал главврач одной из российских клиник Леонид Ворслов. У пациентов с артериальной гипертензией больше количество специфических рецепторов, за счет которых поддерживается высокое давление. Эти же рецепторы, по словам специалиста, использует ковид для внедрения в клетку.

«При одной и той же нагрузке у здорового человека и больного гипертензией будет по-разному выражено инфицирование»,

— пояснил врач.

— Другими словам, у здорового человека рецепторов 5 тысяч на поверхности клетки, а у пациента с гипертонией — в десять раз больше. И, соответственно, в клетку может войти от 50 тысяч вирусов. Поэтому гипертоник и заболеет быстрее, и сам коронавирус будет протекать тяжелее...

При этом люди, которые нормализуют давление лекарственными препаратами, продолжают находиться в группе риска, так количество специфических рецепторов у них остаются прежними.

Однако если гипертоники следят за своим здоровьем и вовремя проходят лечение, то этим они увеличивают свои шансы на легкое течение болезни.