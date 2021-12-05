С понедельника вносятся изменения в расписание автовокзала

С понедельника 6 декабря 2021 г. вносятся изменения в пригородном расписании автовокзала г. Петрозаводска, а именно:

- рейс № 120 «ст. Шуйская» время отправления переносится с 09:00 на 09:40 (отправление из Шуйской в 10:35);

- рейс № 120Н «ст. Шуйская через Низовье» время отправления переносится с 10:40 на 10:50 (отправление из Шуйской в 11:50);

- рейс № 138 «Спасская Губа» время отправления переносится с 9:40 на 9:10 (отправление из Спасской Губы в 10:55);

- рейс № 103 «Чална» время отправления переносится с 12:10 на 12:30 (отправление из Чалны в 13:15);

- рейс № 102 «гарн. Бесовец» время отправления в 17:15 будет выполнятся по будням (ранее выполнялся кроме ср и сб);

- рейс № 116 «Пряжа» время отправления в 8:20 будет выполнятся по вт, ср, чт (ранее по вт, чт, вс);

- отменяется выполнение рейса № 116 «Пряжа», отправлением из Петрозаводска в 5:30 ежедневно;

- рейс № 113 «Машезеро/Шапшезеро/Лососинное» время отправления в 9:40 и 16:40 будет выполнятся по сб и вс (ранее по ср и сб).

// Фото: Петрозаводск транспортный.