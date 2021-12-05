В Петрозаводске ведется мониторинг качества уборки снега

По поручению Главы Петрозаводска Владимира Любарского специалисты Администрации отслеживают качество уборки, наличие заявленной техники и дворников.

Объезды проводятся в разных районах города. Так, например, специалисты Администрации подтвердили наличие сил подрядчика на улицах Ровио, Ленинградской, Максима Горького, Анохина, проспектах Ленина, Карла Маркса, Октябрьском и Первомайском, на Березовой аллее и других местах города. Привлеченные средства – силы «АБЗ-Дорстрой» и «КСМ» - работают, в частности, на Балтийской и Лыжной улицах, Вьюжном и Скандинавском проездах.

Вместе с тем, специалисты Администрации фиксируют многочисленные недостатки в уборке города. Все полученные данные аккумулируются в комитете жилищно-коммунального хозяйства для принятия оперативных мер, передачи информации подрядным организациям и собственникам земельных участков. Рейды по мониторингу качества уборки продолжаются. // Фото: Администрация Петрозаводска