Прогулки по тонкому льду могут быть очень опасны

Администрация Петрозаводска предостерегла жителей и гостей карельской столицы от выхода на водоемы. В период формирования ледового покрова (до толщины в 10 см) любые прогулки по акватории могут привести к непоправимым последствиям. Также запрещен выезд на лед на автотранспорте и специализированной технике.

За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность.

В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения – 01 (с мобильного – 112) или в ЕДДС Петрозаводска по номеру 051.