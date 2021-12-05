Социологи выяснили, сколько россиян работают не по специальности

55% россиян работают не по полученной во время учёбы специальности. И только 37% работают по той специальности, которую получили в вузе или других учебных заведениях. Эти данные по результатам опроса опубликовал Фонд общественного мнения (ФОМ).

При этом 7% работающих россиян не имеют высшего и даже среднего специального образования.

Больше половины россиян выбрали стабильность и считают, что лучше всю жизнь работать на одном месте. 65% работающих россиян не хотят менять своё место работы.

19% хотят в целом поменять специальность. 13% не прочь сменить место работы, но остаться в имеющейся профессии.

54% респондентов заявили, что лучше всю жизнь работать на одном месте. Причинами они называли устоявшиеся отношения в коллективе, стабильность, полученный опыт. А 33% опрошенных считают, что периодически надо менять своё место, так как перемены, по их мнению, помогают самосовершенствоваться, найти большую зарплату или просто избавиться от приевшегося занятия.

У 36% опрошенных было три-четыре места работы за всю жизнь, включая нынешнее, у 20% — два места, у 19% — пять-девять мест работы. Только 14% опрошенных продолжают трудиться на одном месте. // Фото: geralt / Pixabay