Открылся Центр Обслуживания Клиентов ООО «Энергокомфорт». Карелия»

Обновленный Центр Обслуживания Клиентов ООО «Энергокомфорт». Карелия» открыл для клиентов свои двери по адресу ул. Кирова, д. 49а. Время работы Центра: с пн-пт с 8.30 до 16.30. Центр Обслуживания расположен недалеко от остановки общественного транспорта рядом с БСМП, также для удобства клиентов во дворе Центра установлена велопарковка.

На данный момент прием клиентов в Центре Обслуживания осуществляется по одному человеку в порядке живой очереди с соблюдением социальной дистанции. Посетителям необходимо иметь с собой средства индивидуальной защиты, также обязательно заполнение анкеты, содержащей информацию о самочувствии клиента и соблюдении карантинного режима.

Теперь прием физических лиц в Центре Обслуживания Клиентов осуществляется с помощью усовершенствованной системы электронной очереди, а для юридических лиц оборудован отдельный вход в помещение.

Несмотря на то, что Центр Обслуживания Клиентов готов принимать посетителей, если у вас есть возможность воспользоваться онлайн услугами на сайте, ООО «Энергокомфорт». Карелия» просит не пренебрегать этой возможностью в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Вы можете заранее записаться на очный прием для того, чтобы не стоять в живой очереди. Физические лица с помощью личного кабинета на сайте могут получить информацию о состоянии лицевого счёта, консультацию по заключению/расторжению договора, передать показания, произвести оплату счета.

У юридических лиц тоже есть возможность перехода на электронный документооборот: счет, счет-фактура, акт выполненных работ, акт снятия показаний, ведомость электропотребления – все это можно получать в электронном виде, заранее выбрав оператора (подробнее – http://energokomfort-karelia.ru/consumer/juridicheskim-licam/elektronnyj-dokumentooborot/). Электронный документооборот позволяет быстрее и проще получать первичные документы, снизить затраты на их хранение и проверку, а также при необходимости без затруднений предоставлять документы в контролирующие органы. В Личном кабинете на сайте компании клиенты-юридические лица могут передать показания приборов учета, просмотреть платежные документы, узнать о сумме задолженности, если таковая имеется.

Если возможности воспользоваться онлайн-услугами у вас нет, вы можете направить документы заказной почтой на новый адрес компании или оставить письмо в ящике для обращений при входе в Центр Обслуживания Клиентов.

Все интересующие вас вопросы можно задать на сайте http://energokomfort-karelia.ru/ с помощью формы «Задать вопрос» или по электронной почте electra@ek.karelia.ru.