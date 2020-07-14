МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки продуктов

Сервис работает на базе приложения Rate&Goods: данные об ассортименте товаров и ценах магазина передаются в приложение товароучетной системой онлайн-кассы МТС. Информация о новых заказах отображается в личном кабинете кассового сервиса. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера. Сервис помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность небольшим магазинам конкурировать с торговыми сетями на рынке экспресс-доставки.

К проекту присоединились магазины из московских районов (Покровское-Стрешнево, Даниловский, Кузьминки) и населённых пунктов Подмосковья (Мытищи, Королёв, деревня Шолохово). При этом сервис не ограничивается Москвой и областью – услуга доступна для магазинов из любого региона.

«В ритейле намечается новый тренд – взрывной рост рынка экспресс-доставки продуктов. По нашим прогнозам, его объем достигнет 35-40 миллиардов рублей к концу года. Сейчас эту нишу занимают крупные торговые сети и агрегаторы. Чтобы составить им достойную конкуренцию, малый бизнес должен иметь возможность организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным покупателям. Бесплатное приложение с интеграцией ассортимента магазина как раз выполняет эти функции», – отмечает генеральный директор МТС Кассы Максим Исаев.

«По нашим оценкам, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети. Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением. Поэтому мы убеждены, что наш проект с МТС не конкурирует с уже существующими сервисами доставки, которые ориентируются на крупный сетевой ритейл или открывают собственные склады и при этом в любом случае работают исключительно на Москву и Санкт-Петербург, а закрывает важную, востребованную потребителями и продавцами и до сих пор не занятую нишу на рынке», — говорит генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

Спрос на доставку продуктов и готовой еды остаётся высоким и после ослабления самоизоляции. Так, по данным индекса цифровой активности компании МТС за 2 июля, количество обращений пользователей к сервисам доставки превышает средние значения 2019 года почти в два раза.

МТС Касса – комплексное решение для автоматизации торговли, управления и контроля продаж. Сервис предлагает мобильные и стационарные онлайн-кассы, бесплатную кассовую программу, товароучетную систему. МТС Касса уже интегрирована с государственными системами, CMS-платформами и популярными ERР и разрабатывает решения для разных видов торговли: продажи маркированного товара, предоставления услуг, торговли в интернете, ведение сезонного бизнеса и др.

Rate&Goods — это сервис, который позволяет покупателям находить лучшие товары по оптимальной цене, давая доступ к каталогу, состоящему из более чем 28 миллионов наименований. Пользователь мобильных приложений Rate&Goods (Android, iOS) сканирует штрихкод товара и получает карточку со всей релевантной информацией о нём: цена, рейтинг, отзывы, состав, производитель, страна происхождения и т.д. Сервис получает данные о товарах от партнёров, федеральных агентств и пользователей, которые оставляют отзывы и добавляют информацию. Аудитория сервиса насчитывает более 2 000 000 пользователей, которые оставили 5 900 000 оценок товаров и отзывов о них.