17 мая 2024, 15:15
Отключения телевещания пройдут в районах Карелии
Опубликован график отключений ТВ и радио в республике на предстоящую неделю
На неделе с 20 по 26 мая в Карелии ожидаются отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.
По данным РТПЦ, в разные дни недели проблемы с работой ТВ и радио ждут жителей Костомукши, Кеми, а также поселков Амбарный, Вирандозеро, Немино-3, Элисенваара и Эссойла. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с профилактикой, проведением монтажных работ и с отключениями электричества. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters