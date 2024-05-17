Отключения телевещания пройдут в районах Карелии

На неделе с 20 по 26 мая в Карелии ожидаются отключения теле- и радиовещания. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, в разные дни недели проблемы с работой ТВ и радио ждут жителей Костомукши, Кеми, а также поселков Амбарный, Вирандозеро, Немино-3, Элисенваара и Эссойла. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с профилактикой, проведением монтажных работ и с отключениями электричества. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters