Отключения горячей воды продолжаются в Петрозаводске

Сегодня ночью в ряде домов Петрозаводска вновь пропала горячая вода. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение произошло в зданиях на улицах Максима Горького, Анохина, Гоголя, Антикайнена. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Специалисты проводят восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald