15 июля 2024, 07:42
Происшествия

Дачный дом сгорел на юге Карелии

В Сортавальском округе пожарные боролись с огнем в частном доме

В полночь 14 июля на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского округа поступило сообщение о том, что в поселке Ниэмелянхови горит дачный дом. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из Сортавалы и поселка Хелюля.
Девятерым специалистам пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем в двухэтажном доме. В ходе тушения пожара для разборки конструкций пожарным пришлось использовать механический инструмент.

В результате ЧП строение дачного дома, принадлежащего пенсионеру из Сортавалы, было значительно повреждено огнем. По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla

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Метки: 
сортавальский округ
Ниэмелянхови
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новости Карелии