Дачный дом сгорел на юге Карелии

В полночь 14 июля на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского округа поступило сообщение о том, что в поселке Ниэмелянхови горит дачный дом. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из Сортавалы и поселка Хелюля.

Девятерым специалистам пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем в двухэтажном доме. В ходе тушения пожара для разборки конструкций пожарным пришлось использовать механический инструмент.

В результате ЧП строение дачного дома, принадлежащего пенсионеру из Сортавалы, было значительно повреждено огнем. По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla