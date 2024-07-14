Сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Петрозаводске

Сегодня утром в Петрозаводске произошел пожар в доме №43 по улице Мелентьевой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Огонь вспыхнул в одной из квартир. На тушение возгорания выехали 5 единиц техники и 22 специалиста. Пожарные вывели из горящего здания 10 человек, один из них ребенок. Людей эвакуировали с помощью автолестницы.

Огнем были повреждены 8 квартир. В маневренный фонд переселены 8 жильцов сгоревшего дома.

Причину ЧП, виновных и ущерб предстоит установить специалистам. // Фото: freepik.com / Ilovehz