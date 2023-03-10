Отели «все включено» в РФ обяжут неограниченно предоставлять алкоголь

Работающие в формате «все включено» российские отели скоро должны будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченном количестве. Об этом сказано в соответствующем документе Росстандарта, передает ТАСС.

Местный алкоголь будет представлен на ужин и обед на шведском столе. В точках дополнительного питания должно быть пиво, несколько видов вина, крепкий алкоголь и коктейли.

Требования к формату «все включено» и «ультра все включено» начнут действовать с 30 июня этого года. // фото: lifeforstock/freepik.com