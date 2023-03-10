10 марта 2023, 19:33
Центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в 42 городах России
Бойцов в подразделение Евгения Пригожина в том числе набирают в соседнем с Карелией регионе
Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что открыл центры набора бойцов в 42 российских городах. Всего в стране сейчас действует 58 таких центров, рассказали в пресс-службе Евгения Пригожина в Telegram.
- Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью,
- приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Центры набора военнослужащих ЧВК открыли в спортивных клубах. Когда кандидаты придут туда, их проверят на физическую крепость и расскажут, как попасть в частную военную компанию.
Согласно прикрепленному к сообщению списку, центров больше всего в Москве и Петербурге – восемь и шесть соответственно. В Карелии их пока нет, а в Мурманске открыли один. // фото: пресс-служба Евгения Пригожина / Telegram