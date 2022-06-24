Отечественный агрегатор такси запустят в России 1 июля

Новый агрегатор такси собираются запустить в России в начале следующего месяца, пишут «Известия». Инвестиции в нового игрока на рынке такси «СвифтДрайв» составили 150 миллионов рублей. Его разработчики надеются, что сервису удастся занять 12-15% отечественного рынка. Возможно, платформа сможет занять нишу ушедшего из страны Gett.

При оформлении заказа клиент выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайв» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров. Компания заключила договор о сотрудничестве с крупными игроками на рынке - «Яндекс Такси», а также является партнером компании «Ситимобил».

Новый сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание. Начать планируется с корпоративного сегмента, а потом выйти на рынок B2C («бизнес для потребителя»). (фото unsplash.com, Dan Gold)