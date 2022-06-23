Техника, ввезенная по параллельному импорту, стала доступна на Ozon

Интернет-магазин Ozon начал продавать товары, ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта.

Смартфоны, компьютеры, комплектующие и техника популярных брендов доступна для заказа. Поставки товаров без согласия правообладателя или производителя ранее легализовало российское правительство, сообщает РБК.

Ранее «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Техника будет дороже на 10-20%, чем ввезенная до февральских событий.

В начале мая Минпромторг представил перечень товаров для параллельного импорта. В списке 23 страницы, в перечень вошли товары и материалы иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Asus, Nintendo, PlayStation, Cisco и другие. Параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров.

Закон, который легализует параллельный импорт, на этой неделе приняли в Госдуме. (фото unsplash.com, ROBIN WORRALL)