Отец попытался успокоить пьяного сына ударом ножа в живот

67-летнего жителя Прионежского района осудят за причинение тяжкого вреда сыну. Преступление было совершено в марте. Потерпевшим стал 42-летний мужчина, злоупотребляющий алкоголем.

Мужчина в очередной раз пришел домой в сильном опьянении, вел себя агрессивно, повредил имущество родителей, рассказали в прокуратуре. Отец попытался успокоить сына - между ними возникла ссора. В ходе борьбы отцу под руку попал нож, и он ударил сына в живот. Пожилой мужчина, осознав случившееся, вызвал скорую. До приезда медиков он оказал пострадавшему помощь. Судебный эксперт оценил ранение живота, которое получил потерпевший, как тяжкое.

Пожилому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы до 2 лет либо без такового. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. (фото yugtimes.com)