Отец отказался помогать ребенку-инвалиду и вышел «сухим из воды»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Валентина Литвинова на протяжении нескольких лет пытается заставить отца ребенка платить алименты. В марте 2023 года Александр Серко, который задолжал своей дочери более полумиллиона рублей, был признан виновным по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Однако в жизни Валентины Литвиновой и ее дочери, имеющей серьезные проблемы со здоровьем, вряд ли что-то изменится. Женщина уверена, что Александру Серко вновь удалось, образно говоря, выйти сухим из воды.

Мы уже рассказывали о судьбе Валентины Литвиновой, которая отчаянно борется с бедностью. Ее история, в принципе, банальна.

С Александром она познакомилась в соцсетях. Замуж за него не собиралась, но была надежда, что в будущем может что-то сложиться. Не сложилось, хотя, вспоминает Валентина, они не ссорились. Просто в какой-то момент она поняла, что это не ее мужчина. Расстались спокойно без взаимных обид.

Позднее Валентина узнала, что беременна. Серко предлагал сделать аборт, но женщина решила оставить ребенка. Дочка родилась в пять месяцев с пороком сердца и проблемами со слухом. Больницы, операция на сердце, частичное восстановление слуха... Валентина мужественно проходила с малышкой свалившиеся на ее долю испытания.

Первое время Александр помогал, выплачивая на ребенка ежемесячно три тысячи рублей. Когда Серко перестал оказывать материальную поддержку, Валентина решила обратиться в суд, чтобы назначили алименты. Она отчаянно нуждалась в материальной помощи, так как из-за болезни ребенка не могла работать, а ее родители сами ждали от нее поддержки. В 2018 году суд определил выплачивать в качестве алиментов один прожиточный минимум, установленный в Карелии для детей. Однако Александр Серко не стал помогать дочери.

Он даже обратился на телеканал НТВ, выразив готовность стать участником ток-шоу и провести ДНК-тест на отцовство. Генетическое исследование подтвердило его отцовство.

Правда, это никак не повлияло на его желание материально помогать дочери.

Александр Серко вновь вступил в брак, у него родился еще один ребенок.

Из-за накопивших долгов по алиментам в 2021 году мужчину привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Но и это не оказало никакого воздействия на должника. Если, конечно, не считать, что Серко в 2022 году стал вносить в качестве уплаты алиментов по 300 рублей ежемесячно. Но понятно, что столь унизительно низкую сумму материальной помощью нельзя назвать даже с большой натяжкой.

К этому времени мужчина весьма удачно сумел избавиться от собственности. Свою квартиру он в 2019 году подарил супруге, с которой затем развелся. Ей продал автомобиль. Правда, судя по показаниям Александра Серко в суде, он до сих пор проживает с ней и ребенком в одной квартире. В 2021 году он был признан судом банкротом. По словам Серко, адвоката, который представлял его интересы в арбитражном суде, наняли родственники. Серко с сентября 2022 года официально утроился на работу водителем на 4 часа в день к индивидуальному предпринимателю, которая, как сообщила суду Литвинова, состоит в близком родстве с бывшей женой Серко. В общем, собственности нет, зарплата скромная, работы немного.

Александр Серко уверял суд, что его вины в накопившихся долгах нет: мол, он не может устроиться на высокооплачиваемую работу. В службе занятости мужчине неоднократно предлагали работу водителя, но всякий раз собеседование завершалось отказом либо со стороны работодателя, либо со стороны самого Серко. Подсудимый настаивал, что невыплата алиментов вызвана уважительными причинами, но суд критически оценил его позицию.

«У суда не вызывает сомнений, что подсудимый умышленно и осознанно не принимал меры по выплате алиментов»,

- сказано в судебном решении.

Суд признал Александра Серко виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок девять месяцев условно.

Раньше у Валентины Литвиновой теплилась надежда, что возбуждение уголовного дела и угроза наказания заставит Серко погасить долги перед дочерью. Теперь никакой надежды у нее не осталось. Она считает, что судебное решение очень мягкое. Причем в тексте судебного решения нет ни слова о необходимости выплатить долги по алиментам. Сейчас долг перевалил за 600 тысяч рублей.

«Суд не решил никаких проблем. Я в очередной раз поняла, что мы с дочерью беззащитны, а государство не может заставить отца ребенка материально участвовать в содержании дочери»,

- сказала Валентина Литвинова.

Она убеждена, что раз уж государство не в состоянии заставить здорового нестарого мужчину помогать своему ребенку, то в этом случае оно должно взять на себя обязанность по уплате алиментов. К сожалению, идея создания в России государственного алиментного фонда «заглохла» еще на стадии первоначального обсуждения. О ней предпочитают не вспоминать. А суды нередко снисходительно относятся к должникам, когда речь идет об алиментах.

Женщинам, самостоятельно воспитывающим детей, приходится надеяться только на собственные силы. И слишком часто этих сил не хватает ни на достойные условия жизни, ни даже на нормальное питание для детей.