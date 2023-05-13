Петрозаводск строится, а население убывает

Петрозаводчан сегодня около 236 тысяч человек. До переписи мы даже предполагали, что с приехавшими нас уже около 400 тысяч. Какая наивность!

Наше население убывает, и очень быстрыми темпами. Также мы гордо говорили, что в Карели чуть ниже 700 тысяч человек, а перепись показала меньше 530 тысяч.

Но есть интересный факт, что в летний период в Карелии не найдешь в гостиницах свободного места. Выкупают дорогостоящие номера по 20 тысяч рублей в сутки. Может быть, мы стали обычным туристическим кластерм, который живет сезонно? И нам надо строить не высотки с видовыми окнами на Онего, а гостиничные комплексы, когда лето будет кормить зиму? (Видео)