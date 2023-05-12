Парковку у бассейна H2О в Петрозаводске ночью запретят

Территорию парковки бассейна H2О в Петрозаводске закроют для транспорта ночью. Ограничения введут 2 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоянку запретят с 23:30 до 06:00. такие изменения нужны, чтобы организовать уборку территории.

Городская администрация призывает участников дорожного движения быть внимательными и руководствоваться установленными знаками, а также ПДД. // фото: администрация Петрозаводска