12 мая 2023, 18:10
Чиновника в Прионежском районе оштрафовали за волокиту
Главу сельского поселения в Карелии наказали за нарушение рассмотрения обращения
Глава одного из сельских поселений Прионежского района не стал рассматривать поступившее к нему обращение местного жителя, а направил его в другой орган. Он слишком поспешил и был наказан, сообщили в прокуратуре Карелии.
Чиновник не стал ждать семь дней, как предусмотрено в законе. Его привлекли к административной ответственности и по суду оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Прокуратура также вынесла администрации поселения представление о рассмотрении обращения местного жителя по закону. После этого заявление гражданина удовлетворили. // фото: unsplash.com