В Карелии началось авиапатрулирование лесов

В Прионежском, Кондопожском, Пряжинском, Олонецком, Суоярвском, Сортавальском, Питкярантском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Сегежском, Пудожском районах республики установился 3 класс пожарной опасности

Летчики-наблюдатели Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов начали осматривать лесной фонд с воздуха.

В южных и центральных районах Карелии сегодня установился 3, средний класс пожарной опасности (5 – самый высокий). Эти районы сегодня осматривают с воздуха.

В остальных районах республики установился 1-2 класс пожарной опасности, при котором угроза возникновения лесных пожаров минимальна или полностью отсутствует. При повышении класса пожарной опасности авиапатрулирование будет проводиться по всей территории республики.

На текущий момент возгораний не обнаружено. Облет продолжается.

Для мониторинга лесопожарной обстановки Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов использует 6 воздушных судов: это 4 легкомоторных самолета и 2 самолета Ан-2.

Чтобы избежать возгораний в лесу, запрещено выжигать сухую траву на полях и участках, примыкающих к лесу, разводить костры под кронами деревьев, оставлять мусор в лесу.