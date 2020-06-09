Отдых в летних лагерях России может быть сокращен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готово рассмотреть вопрос о сокращении длительности отдыха детей в летних лагерях в этом году, передает «РИА Новости».

«Вопрос <…> 21 или 14 дней (отдыха детей в лагерях ― Ред.)? Мы готовы рассмотреть и 14 дней, такое, безусловно, может быть, только тогда вопрос с оздоровлением: тогда это просто летний отдых и, если это не противоречит каким-то другим документам, то такая возможность методическими рекомендациями не исключается», ― пояснила она.

Попова подчеркнула, что две недели ― это летний отдых, а 21 день ― это уже оздоровление.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что каждый детский лагерь в российских регионах должен составить план госпитализации ребенка в случае заражения коронавирусом.

Попова также сообщила о разработке рекомендаций для организации безопасного летнего отдыха для детей в период пандемии коронавируса. Детям не придется ходить в масках, все ребята и сотрудники будут проверятся на COVID-19, а отдыхать можно будет только в регионах проживания.