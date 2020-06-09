Что делать больным-«сердечникам» в период эпидемии коронавируса?

Сегодня все внимание привлечено к коронавирусу. Однако другие заболевания отнюдь не оставили человечество. Пальму первенства по смертности по-прежнему держат заболевания сердечно-сосудистой системы. О них мы поговорили с Натальей Везиковой – доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой госпитальной терапии Петрозаводского Государственного Университета. Наталья Николаевна является также главным внештатным терапевтом Министерства здравоохранения Республики Карелия. Автор и соавтор ряда научных публикаций, посвященных диагностике и терапии острого коронарного синдрома.

– Наталья Николаевна, почему сердечно-сосудистые заболевания так опасны? Что приводит к развитию сердечно-сосудистых патологий: образ жизни, привычки, питание, экология?

– Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смерти человека. К ним относятся острые состояния, такие как острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения. Вторая причина – хронические сердечно-сосудистые заболевания, например, артериальная гипертония, сердечная недостаточность, хронические формы ишемической болезни сердца. Они развиваются медленнее, но тоже являются распространенной причиной смерти.

Первая причина возникновения ССЗ, ишемической болезни сердца, гипертензии, сахарного диабета второго типа – генетическая предрасположенность. Поэтому необходимо знать, болели ли родители, братья, сестры, бабушки и дедушки сердечно-сосудистыми заболеваниями в относительно молодом возрасте: до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин. Другие причины возникновения и прогрессирования ССЗ связаны с отсутствием своевременной и адекватной коррекции таких факторов риска, как артериальная гипертония, нарушения липидного обмена, сахарный диабет. Из вредных привычек наиболее серьезным фактором является курение. Также существенно увеличивают риск низкая физическая активность и избыточная масса тела.

Убедительных данных влияния экологии на возникновение и прогрессирование нет, потому что на сегодняшний день показатели о заболеваемости и смертности в крупных городах и в сельской местности примерно одинаковы.

– Какова ситуация в Карелии? Растет или снижается уровень заболеваемости? С чем это связано? Существует ли разница в оснащении районных учреждений здравоохранения?

– В целом, в Северо-Западном регионе проживает большое количество пациентов старшего возраста, что влияет на общую ситуацию с ССЗ. В 2019 году в Карелии уровень заболеваемости и смертности от ССЗ был выше, чем в среднем по Российской Федерации. Сегодня же в регионе мы наблюдаем снижение этих показателей. Пока рано подводить итоги, но за первые два месяца 2020 года смертность от ССЗ была ниже аналогичного периода в 2019 году, и ниже, чем в среднем по России. Важнейшая инициатива, на которую в последнее время выделялись значительные инвестиции – создание первичных и региональных сердечно-сосудистых центров. На сегодняшний день в республике улучшилось оказание помощи больным с инфарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения. Пациенты поступают в первичные центры, где получают адекватную терапию, а далее их переводят в региональные центры, где есть возможность выполнения коронарного вмешательства и аортокоронарного шунтирования.

Однако остается проблема высокой летальности на догоспитальном этапе – зачастую пациенты поздно обращаются за экстренной медицинской помощью. Среди таких людей наблюдается большой процент больных, у кого при первичной диспансеризации выявляются заболевания, которые приводят к развитию хронических кардиоваскулярных заболеваний (артериальная гипертензия, гипогликемия, сахарный диабет). В России присутствует проблема первичного звена: как правило, это недоступность или не всегда качественная медицинская помощь. Одной из причин высокого уровня ССЗ также становится нежелание самого пациента выявлять и устранять факторы риска, как медикаментами, так и немедикаментозными мероприятиями, такими как отказ от курения, изменение образа жизни.

– Почему коронавирус опасен для пациентов с заболеваниями сердца? Какие еще заболевания опасны? Должен ли пациент с сердечно-сосудистой патологией относиться к себе более внимательно, чем обычный пациент?

–Коронавирус опасен для всех, особенно для взрослых, в меньшей степени для детей. Нельзя сказать, что пациенты с ССЗ чаще заражаются, чем люди, не страдающие заболеваниями сердца. Но опасен не только коронавирус. Любые инфекции у таких больных протекают тяжелее, так как есть заболевания сердца, сахарный диабет, сердечная недостаточность. Также отмечу, что мужчины с избыточным весом входят в группу риска тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Сам коронавирус, вызывая пневмонию, способствует активизации воспаления в сосудах, коронарных и периферических артериях, а также в артериях головного мозга. В момент заболевания коронавирусной инфекцией и после выздоровления у пациентов с ССЗ увеличивается вероятность появления атеротромбоза, то есть возникновения инфаркта миокарда, тромбоэмболии, нарушения мозгового кровообращения. Чтобы этого избежать, во время пандемии COVID-19 пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями должны особенно внимательно соблюдать терапию, которую они получают по назначению врача. В этот период пациенты с артериальной гипертонией обязательно должны продолжать прием гипотензивной терапии с достижением целевых показателей АД; пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, следует обязательно продолжать прием антитромбоцитарных препаратов, снижающих риск повторных ишемических событий; пациенты, которым показаны антикоагулянты, например, при мерцательной аритмии, также не должны прекращать терапию.

– Приводит ли к развитию сердечных проблем повышенная тревожность? Правда ли, что все болезни от нервов?

– Все болезни не от нервов, они обусловлены генетически, а также на их развитие влияют внешние факторы риска. Тревожность, особенно хронический стресс, отсутствие физической нагрузки, правильного питания (на карантине возможно переедание) – все это может привести к ухудшению ССЗ, в частности к повышению артериального давления. Возможно повышение уровня сахара у больных сахарным диабетом. Пациентам с ССЗ необходимо уделять большее внимание самоконтролю показателей артериального давления, частоте сердечных сокращений, уровню гликемии и др.

– В условиях самоизоляции – как избежать сердечного приступа? На что обращать внимание? Какие симптомы должны насторожить человека или его родных?

– Чем раньше сердечный приступ будет диагностирован и чем раньше будет проведено необходимое лечение, в том числе высокотехнологические вмешательства, тем больше вероятность минимизировать риск тяжелых осложнений и сохранить пациенту жизнь. Следует быть очень внимательным к своему самочувствию. При появлении продолжительных (больше 20 мин) сжимающих болей, ощущения давления или жжения за грудиной, отдающих в левую руку, шею, нижнюю челюсть, между лопатками, нужно вызвать скорую помощь, обеспечить пациенту покой и доступ свежего воздуха. Пациент будет доставлен либо в первичное сосудистое отделение, либо в региональный сосудистый центр в Петрозаводске, где проведут обследование и необходимое лечение.

– А что делать жителям отдаленных населенных пунктов, которых в Карелии немало, и как быть, если скорую нужно ждать несколько часов?

– Все равно нужно вызывать скорую помощь. Если есть возможность перевезти пациента на собственном транспорте до центральной районной больницы, можно прибегнуть к этому, однако это нежелательно, так как в любой момент могут произойти серьезные осложнения, в том числе остановка дыхания и сердца. Можно позвонить на горячую линию МЧС, и сотрудники МЧС попробуют ускорить оказание медицинской помощи.

Я не могу сказать, что на сегодняшний день в Карелии имеются какие-то существенные проблемы. Центральные районные больницы и диспетчерские скорой помощи продолжают свою работу в привычном режиме, поскольку пока в регионе не так много больных с тяжелой коронавирусной инфекцией. В случае, если вам отказали в медпомощи в больнице или долго не приезжает скорая медицинская помощь, можно обратиться на горячую линию Минздрава или на горячую линию медицины чрезвычайных ситуаций, которая существует на базе республиканской больницы.

– Как себя вести пациентам с уже имеющимися заболеваниями сердца или перенесшим инфаркт? Могут ли они посещать врача, получать назначенные лекарства?

– Пациенты, перенесшие инфаркт менее года назад, остаются в зоне риска повторных ишемических событий, таких как повторный инфаркт или тромбоз стента, если пациенту было выполнено ЧКВ. Если такие пациенты переносят любую вирусную инфекцию, будь то ОРВИ, грипп или коронавирусная инфекция, у них увеличивается риск наступления повторных сердечно-сосудистых событий. Поэтому обязательно нужно продолжать антитромбоцитарную терапию. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, выписка льготных лекарственных препаратов продолжается в полном объеме. Больному следует обратиться в поликлинику по телефону, для него будет выписан рецепт, а родственники пациента смогут получить препарат. При необходимости добровольцы или сотрудники поликлиники доставят лекарство на дом, а также, если требуется, помогут приобрести препарат. Самостоятельно прекращать принимать рекомендованную терапию нельзя ни в коем случае.

Вторая группа препаратов, обязательная для применения, – это статины в рекомендованной врачом дозе. Они не только снижают холестерин, но профилактируют сердечно-сосудистые события. Если у пациента возникают какие-либо проблемы со здоровьем, можно обратиться в поликлинику, вызвать врача на дом или обратиться на сайт Общероссийского народного фронта: волонтеры помогут решить вопрос доставки лекарств. На сегодняшний день в республике Карелия для обеспечения стабильности и непрерывности терапии препараты по федеральной или региональной льготе выписываются не на 3, а на 6 месяцев. При этом для эффективности и безопасности используемых схем лечения необходимо оставаться на связи с врачом.