Отдых на Новый год в Карелии стал одним из самых дорогих

Цены на отдых в российских санаториях проанализировали и составили рейтинг. По данным портала бронирования «Санатории-России.рф», пребывание в Карелии обойдется очень дорого.

Стоимость путевок сравнивали при заезде на три дня, то есть с 31 декабря этого года по 2 января следующего.

За отдых в нашей республике придется заплатить 15 600 рублей, в Калининградской области - 15 730 рублей, в Санкт-Петербурге - 15 800 рублей.

Сюда входят проживание и питание, лечебные процедуры, но не новогодний банкет.

Празднование Нового года в санаториях Москвы обойдется в 15 120 рублей, а Московской области - в 14 850 рублей. // фото: www.kivach.ru