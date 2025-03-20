20 марта 2025, 14:32
Отчим убил маленького ребенка в российском регионе
В Омской области выясняют обстоятельства смерти двухлетнего мальчика
Фото: unsplash.com / Omar Lopez
В Омской области умер двухлетний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компетентных органах.
По данным агентства, отчим неодкоратно избивал маленького мальчика. После очередного избиения 11 марта ребенок скончался.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о халатности. Проверяются люди, ответственные за профилактику и правонарушения малолетних. В отношении отчима ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура взяла его расследование под свой контроль.