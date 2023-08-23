Отбор юных футболистов пройдет в спортшколе №7

10 сентября на стадионе «Юность» в г. Петрозаводске спортивная школа № 7 проведет набор воспитанников 2016 года рождения. Информацию об этом опубликовали в сообществе Администрации Петрозаводска.

Программа тестирования пройдет в два потока: с 11.00 до 13.00 и с 13.00 до 15.00.

Просмотр юных футболистов состоит из бега на 15 метров, прыжка в длину с места, обводки стоек и ударов по воротам и тестовой игры.

Подробнее по вопросам просмотра можно узнать по телефону (8142) 76-44-29 и в сообществе спортшколы № 7 г. Петрозаводска во «ВКонтакте».

//Фото: Федерация футбола Республики Карелия