21 августа 2023, 16:39
Спорт

Жителей Петрозаводска приглашают начать новый учебный год с забега

В День знаний в столице Карелии пройдет традиционный «Километр здоровья»

В Петрозаводске 1 сентября пройдет очередной фестиваль бега «Километр здоровья». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Спортсменам будут доступны две дистанции. На 500-метровке выступят дети до 9 лет включительно. Взрослые горожане пробегут 1 километр.

Начало мероприятия запланировано на 16:00 1 сентября. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. // Фото: unsplash.com / Emma Simpson

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