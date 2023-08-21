Жителей Петрозаводска приглашают начать новый учебный год с забега

В Петрозаводске 1 сентября пройдет очередной фестиваль бега «Километр здоровья». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Спортсменам будут доступны две дистанции. На 500-метровке выступят дети до 9 лет включительно. Взрослые горожане пробегут 1 километр.

Начало мероприятия запланировано на 16:00 1 сентября. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. // Фото: unsplash.com / Emma Simpson