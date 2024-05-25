От Норвегии до Польши появится «стена дронов»

Соглашение о создании «стены дронов» подписали страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша, сообщает News.ru со ссылкой на литовское радио LRT.

Дроны собираются использовать для усиления контроля за границами, защиты от контрабанды и провокаций со стороны недружественных государств, сказала глава МИД Литвы Агне Билотайте.

«Стена дронов» будет простираться от Польши до Норвегии. Собираются задействовать как разведывательные дроны, так и системы для борьбы с БПЛА. // фото freepik.com/ Tawatch ai07