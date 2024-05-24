Пандемия коронавируса унесла жизни почти 13 миллионов человек

Пандемия коронавируса в 2020 и 2021 годах унесла жизни 12,9 млн человек по всему миру. Такие данные приводятся в свежем докладе Всемирной организации здравоохранения «Мировая статистика здравоохранения».

В период 2019-2021 годах в результате коронавируса во всем мире снизился и показатель ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года до 71,4. За 2021 год глобальная ожидаемая продолжительность здоровой жизни снизилась на 1,5 года и составила 61,9 года.

COVID-19 быстро стал одной из ведущих причин смерти и занимал третье место среди самых распространенных причин смерти в мире в 2020 году и второе место в 2021 году, сообщается на сайте who.int.

Основными причинами смерти до пандемии были неинфекционные заболевания (НИЗ), такие как ишемическая болезнь сердца и инсульт, рак, хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, диабет, и в 2019 г. на их долю приходилось 74% всех случаев смерти. Даже во время пандемии НИЗ по-прежнему оставались причиной 78% случаев смерти, не связанных с COVID-19. // фото «Петрозаводск говорит»