23 мая 2024, 09:14
Норвегия запретит въезд в страну российским туристам
Норвегия вводит дополнительные ограничения для россиян
Норвегия с 29 мая запретит въезд в страну российским туристам. Об этом сообщает РИА Новости.
Королевство вводит дополнительные ограничения для россиян. Так, отныне в страну не будут пускать наших сограждан, прибывающих туда в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности».
В Норвегию будут пускать только тех россиян, кто едет на работу или учебу, а также тех, кто планирует посетить родственников.
Напомним, после закрытия российско-финляндской границы многие наши сограждане попадали в Суоми именно через Норвегию. // Фото: unsplash.com / Max van den Oetelaar