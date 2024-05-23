Норвегия запретит въезд в страну российским туристам

Норвегия с 29 мая запретит въезд в страну российским туристам. Об этом сообщает РИА Новости.

Королевство вводит дополнительные ограничения для россиян. Так, отныне в страну не будут пускать наших сограждан, прибывающих туда в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности».

В Норвегию будут пускать только тех россиян, кто едет на работу или учебу, а также тех, кто планирует посетить родственников.

Напомним, после закрытия российско-финляндской границы многие наши сограждане попадали в Суоми именно через Норвегию. // Фото: unsplash.com / Max van den Oetelaar