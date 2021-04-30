От коронавируса в России умерли более 110 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8731 человека. Умерли 397 пациентов, выздоровели - 8406. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2662 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 725, в Ленинградской области - 85, в Архангельской области - 65, в Вологодской области - 42, в Мурманской области - 26.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 805 288 раз. Скончались 110 128 человек.

Напомним, в Карелии 29 апреля болезнь выявлена у 41 человека. Фото avesta-news.kz