30 апреля 2021, 12:47
Россия

Аварийный мост в Сегеже закроют на ремонт

Машинам придется ездить по альтернативному пути, а пешеходы смогут пройти

С 15 мая путепровод в Сегеже закроют на капитальный ремонт, сообщается на официальной страницы района.

На время работ движение транспорта на мосту будет перекрыто. На подходах к путепроводу установят информационные щиты с указанием дат перекрытия, а также  альтернативного пути для проезда. Для пешеходов будет организован проход со стороны опор уличного освещения моста.

При следовании из микрорайона в старую часть города и обратно автолюбителей просят выбирать объездную автомобильную дорогу Дамба (ул.Советская) – АЗС (Надвоицкое шоссе). (фото Никита Попов, rbc.ru)

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Сегежа
аварийный мост
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Пешеходы
капитальный ремонт