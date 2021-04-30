30 апреля 2021, 12:47
Аварийный мост в Сегеже закроют на ремонт
Машинам придется ездить по альтернативному пути, а пешеходы смогут пройти
С 15 мая путепровод в Сегеже закроют на капитальный ремонт, сообщается на официальной страницы района.
На время работ движение транспорта на мосту будет перекрыто. На подходах к путепроводу установят информационные щиты с указанием дат перекрытия, а также альтернативного пути для проезда. Для пешеходов будет организован проход со стороны опор уличного освещения моста.
При следовании из микрорайона в старую часть города и обратно автолюбителей просят выбирать объездную автомобильную дорогу Дамба (ул.Советская) – АЗС (Надвоицкое шоссе). (фото Никита Попов, rbc.ru)