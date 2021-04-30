Аварийный мост в Сегеже закроют на ремонт

С 15 мая путепровод в Сегеже закроют на капитальный ремонт, сообщается на официальной страницы района.

На время работ движение транспорта на мосту будет перекрыто. На подходах к путепроводу установят информационные щиты с указанием дат перекрытия, а также альтернативного пути для проезда. Для пешеходов будет организован проход со стороны опор уличного освещения моста.

При следовании из микрорайона в старую часть города и обратно автолюбителей просят выбирать объездную автомобильную дорогу Дамба (ул.Советская) – АЗС (Надвоицкое шоссе). (фото Никита Попов, rbc.ru)