Освещение оборудуют вдоль Зеленой тропы у Лососинки

В столице Карелии продолжается реализация проекта по улучшению велопешеходной инфраструктуры. Так, на днях началось оборудование освещения на аллее Зеленая тропа вдоль Лососинки, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект освещения велодорожек города был разработан в 2019 году. Общая стоимость работ составит почти 12 миллионов рублей.

Работы на Зеленой тропе планируют завершить к августу. Далее подрядчик начнет монтировать освещение в Парке Победы на участке от улицы Мерецкова до улицы Повенецкой. В мэрии пообещали контролировать ход работ.