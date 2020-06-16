Два водителя повторно задержаны в Петрозаводске за пьяную езду

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции в Петрозаводске пресечено три факта управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии; два водителя сели за руль нетрезвыми повторно.

«Водителя, впервые севшего нетрезвым за руль, ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет; ну а тех, кто ранее уже совершал подобное правонарушение – штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет»,

– напоминают в дорожном ведомстве.

За 5 месяцев в Петрозаводске автоинспекторами 311 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.