Осужденный пожизненно за убийство девушек милиционер получил еще срок

Уже осужденный в 2007 году за жестокие убийства девушек милиционер Олег Тен получил еще один срок. В Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга 8 февраля сообщили, что ему дали 12,5 лет за расправу над студенткой.

Это убийство Тен совершил августовской ночью 2004 года. К нему в машину села 19-летняя девушка, так как он занимался частным извозом.

Злодей напал на свою пассажирку, вытащил ее из салона и нанес около 13 ударов ножом. Злоумышленник убивал ее с особой жестокостью, нанося удары в голову, шею. Он также отрезал жертве левую молочную железу. Студентка скончалась на месте.

Вспоминая о тех событиях в суде, Тен сознался, что совершил убийство, но не усмотрел в своих действиях особой жестокости.

Напомним, в 2007 году бывшего сотрудника правоохранительных органов осудили пожизненно за жестокие убийства девушек в 2005 году. Тела обеих жертв были изрезаны ножом, убийца после расправы украл у них ценные вещи. // Фото: Tumisu/pixabay.com