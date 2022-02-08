Телефонного мошенника из Новосибирска осудили в Калевале

Мужчину из Сибири признали виновным в мошенничестве и посадили на шесть лет. Он находился в Новосибирской области и звонил с чужой SIM-карты пенсионерам из Карелии и Пермского края, сообщили в прокуратуре РК.

Злоумышленник ранее был неоднократно судим. Он последовательно подбирал номера и звонил пожилым людям, чтобы ввести их в заблуждение. Менял голоса, представлялся их близким родственником и рассказывал вымышленную историю.

Например, что попал в дорожно-транспортное происшествие или причинил другим лицам телесные повреждения. После этого просил срочно перечислить ему деньги. Они якобы были нужны для потерпевших, чтобы они простили его, или для следователей, чтобы не заводили уголовное дело.

При этом в ходе одного и того же телефонного разговора использовал разные интонации голоса, представляясь в том числе сотрудником правоохранительных органов, и убеждал потерпевших в необходимости передачи денег.

Общая сумма причиненного пяти лицам ущерба составила более 110 тысяч рублей. Одиннадцать потерпевших самостоятельно или с помощью близких проявили бдительность и разоблачили преступный замысел.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, суд назначил осужденному окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд удовлетворил также гражданские иски потерпевших на сумму более 110 тысяч рублей. // Фото: Foundry/pixabay.com