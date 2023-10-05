Остановку транспорта запретят недалеко от поликлиники в Петрозаводске

С 6 октября в Петрозаводске изменится схема движения транспорта около поликлиники на Древлянке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным городской администрации, остановку и стоянку транспорта запретят на пересечении Высотного и Диагностического проездов. Изменения призваны повысить безопасность пешеходов и водителей.

В мэрии просят автомобилистов обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото «Петрозаводск говорит»