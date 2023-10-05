Ветхими бараками в Соломенном займутся по настоянию Бастрыкина

В ситуацию с аварийными домами в Соломенном в Петрозаводске вмешался руководитель СКР Александр Бастрыкин. Ранее в возбуждении уголовного дела отказали, но теперь проведут дополнительную проверку, сообщили в СУ СКР Карелии.

Имеются в виду несколько бараков на улице Пионеров. Их жители уже долгие годы жалуются на невыносимые условия: крыши сильно повреждены, так как прогнили, из-за этого на чердаках плесень.

В сильные дожди вода стекает по потолкам и стенам квартир. Водопровода, отопления и канализации в этих домах нет, люди согреваются при помощи электричества.

В ходе прежней проверки из-за ненадлежащих жилищных условий следователи не увидели оснований для возбуждения уголовного дела. Но недавно Бастрыкин на совещании в Следственном комитете России включил Карелию в перечень регионов, где самая острая ситуация с защитой проживающих в аварином жилье прав граждан.

После этого постановление об отказе в возбуждении уголовного дела карельские следователи отменили. Городская администрация и управляющая компания доложили о срочных ремонтных работах по реконструкции крыш этих домов. // фото: sas1000/ pixabay.com