Останки двух красноармейцев обнаружили в Карелии

Останки двух солдат извлекли из земли в Олонецком районе участники поискового отряда «Видлицкий рубеж». Поисковики обследовали место боя 70-й отдельной морской стрелковой бригады, сообщили в группе отряда ВКонтакте.

Солдаты погибли в июне 1944 года, сохранился фрагмент ремня одного из них. На нем удалось прочитать фамилию погибшего воина и установить имя.

Это Алексей Иванович Матаков 1922 года рождения. Связной, стрелок, ефрейтор. Родился в деревне Сладково Слободо-Туринского района Свердловской области.

Место призыва: Орджоникидзевский РВК, Свердловская область, Свердловск, Орджоникидзевский район. Погиб 23.06.1944 года. Отец Иван Ильич Матаков. Проживал в Свердловске, Рабочий поселок, д. 31, кв. 3. Сейчас добровольцы ищут родных солдата. // falco/ pixabay.com