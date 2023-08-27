Еще трое водителей в Карелии стали пешеходами

С начала текущего года автоинспекторы в Карелии отстранили от управления около тысячи не имеющих прав водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Рейды проходят регулярно и регулярно же инспекторы ДПС ловят нарушителей. Так, недавно 33-летнего автомобилиста без прав остановили в Питкярантском районе. Машину увезли на штрафстоянку.

Двух водителей мототехники отстранили от управления за аналогичное нарушение в Питкярантском и Медвежьегорском районах. Всех привлекли к административной ответственности. // фото: ГИБДД Карелии