Останки двух красноармейцев обнаружили в Карелии

Поисковики отряда «Карельский фронт» фонда Эстафета Петр Василевич и Алексей Фокин в конце октября провели в Пряжинском районе работу по розыску не захороненных останков красноармейцев.

Розыскные работы велись на месте боев при бороне Петрозаводска в сентябре 1941 года. В стрелковых ячейках на поле боя они обнаружили останки двух безымянных бойцов РККА. Посмертные медальоны при бойцах не обнаружены.

«При них были найдены ботинки, кружка, коробка с пленками к противогазу, шомпол Мосина, три РГД 33 (утоплены в болоте), а также фляга с буквами «МН».

«Погибли от осколочных ранений, у одного в лицо», — сообщает подробности на своей страничке в «ВКонтакте» поисковик Сергей Томашев.

Останки защитников помещены в Храм Святого Георгия Победоносца и будут перезахоронены в Виллагоре.