Останки четырех красноармейцев обнаружены в Пряжинском районе

Останки солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, все еще находят в карельских лесах.

В конце июля поисковики движения «Эстафета поколений» в ходе работ в Пряжинском районе нашли останки бойца Красной Армии.

Затем поисковику Роману Тарасову, Петру Василевичу и Сергею Томашеву удалось обнаружить еще останки погибших солдат.

«Общий итог - были подняты останки четырех красноармейцев», - говорится в сообщении группы «Поисковое движение Карелии».

12 сентября павших воинов захоронят на Кургане славы в Виллагоре.

Фото: vk.com