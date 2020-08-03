03 августа 2020, 13:59
Останки четырех красноармейцев обнаружены в Пряжинском районе
Солдат, павших в годы войны, захоронят в сентябре на Кургане славы в Виллагоре
Останки солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, все еще находят в карельских лесах.
В конце июля поисковики движения «Эстафета поколений» в ходе работ в Пряжинском районе нашли останки бойца Красной Армии.
Затем поисковику Роману Тарасову, Петру Василевичу и Сергею Томашеву удалось обнаружить еще останки погибших солдат.
«Общий итог - были подняты останки четырех красноармейцев», - говорится в сообщении группы «Поисковое движение Карелии».
12 сентября павших воинов захоронят на Кургане славы в Виллагоре.
Фото: vk.com