Останки человека нашли у детского сада в Ленобласти

В Ленинградской области рядом с детским садом были найдены останки человека. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, страшная находка была сделана вечером 31 марта в Кингисеппе. Кости человека были обнаружены в лесном массиве недалеко от дошкольного учреждения. Установить личность умершего сходу не удалось. Предполагается, что останкам больше года.

С места происшествия были изъяты одежда человека, обувь и костный материал. Предположительно, умершей могла быть женщина. Кости направлены на экспертизу. Проводится проверка.