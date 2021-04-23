Особенности предстоящей приемной кампании для будущих студентов

Приемная кампания в российских вузах стартует в этом году 20 июня, сообщает паблик «ПетрГУ. Петрозаводский университет».

Для поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями самостоятельно, прием документов завершается 29 июля. Конкурсные списки опубликуют не позднее 2 августа.

Подать документы для поступления можно будет через операторов почтовой связи, в электронной форме через информационную систему организации, а также через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на Портале госуслуг.

Возможность подавать документы лично, как и в прошлом году, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Сроки приема по квотам:

прием согласий на зачисление для поступающих по особой квоте, без вступительных испытаний, целевой квоте завершится не позднее 4 августа;

издание приказов о зачислении для лиц, поступающих по особой квоте, без вступительных испытаний, целевой квоте — 6 августа;

срок завершения приема согласий на зачисление на основные конкурсные места — 11 августа.

Приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест (зачисление проводится в один этап), должны быть изданы не позднее 17 августа.

Фото из группы «ПетрГУ. Петрозаводский университет»