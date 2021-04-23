В Карелии для школьников разработали приложение по подготовке к ЕГЭ

Для карельских школьников разработали специальное приложение по ЕГЭ. Сервис анонсировало министерство образования и спорта Карелии. Приложение «ЕГЭ Карелия» разработано для Android-смартфонов. В планах министерства выпустить приложение для устройств под управлением iOS.

Сервис поможет выпускникам подготовиться к экзаменам и иметь под рукой необходимую информацию. В специальных разделах размещена информация об итоговом сочинении, регистрации на ЕГЭ, ресурсах для подготовки и актуальные новости. В календаре можно выбрать предметы, которые выпускник будет сдавать, и получать напоминание. В заметках можно записать адрес ППЭ, где будет проходить экзамен, рассказали в министерстве.

В разделе «Результаты экзаменов» можно увидеть результаты и сканы выполненных работ. Для этого нужно ввести данные паспорта. Пока приложение проходит стадию публикации в магазине приложений Google. Когда оно будет опубликовано, министерство разместит ссылку и еще раз расскажет о новом сервисе.

Ранее Министерство просвещения РФ и федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год. (фото ren.tv)