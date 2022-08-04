Осенью в Кондопоге откроется модельная библиотека

В рамках национального проекта «Культура» преображают кондопожскую детскую библиотеку. На ремонт и оснащение учреждение получило 5 млн рублей. Как проходит обновление, проверил глава республики Артур Парфенчиков.

Библиотека будет готова открыть двери для своих юных посетителей уже осенью. В ее помещениях уже покрашены стены и потолки, заменено освещение, на окнах установлены новые жалюзи, закуплены оборудование, мебель, настольные игры и книги. Не забыли и про детей с ограничениями по здоровью – в санитарной комнате установили поручни, при входе - новый пандус. Последние изменения были сделаны за счет муниципального бюджета.

Но жилому зданию, где расположилась библиотека, необходим капитальный ремонт с покраской фасада. Глава Карелии отметил, что в следующем году планируют провести благоустройство прилегающей территории в рамках проекта «Комфортная городская среда», в это же время возможно отремонтировать и фасад. Фото: gov.karelia.ru.