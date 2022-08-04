Сквер «Березка» в Петрозаводске пополнится новыми посадками

Прошло рабочее совещание Главы города Владимира Любарского и председателя Петросовета Надежды Дрейзис на трех объектах Древлянки. Посетили, в частности, сквер «Березка», который приведут в порядок по социально-экономической программе «Комфортная городская среда».

Здесь будут установлены детская и спортивные площадки, оборудована зона отдыха с цветочницами и скамейками, на месте пешеходного транзитного маршрута обустроят и замостят дорожку. Также на территории сквера планируется посадить сосны и березы, смонтировать освещение и камеры видеонаблюдения.

«Это очень радует и есть уверенность, что постепенно порядок в скверах города будет наведён везде», - отметила Председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)